Napoli, Anguissa corre verso la Juventus: esordio contro i bianconeri

Zambo Anguissa è pronto a prendersi il Napoli e potrebbe già esordire in azzurro nel big match contro la Juventus

Zambo Anguissa è stato l’unico colpo del Napoli, insieme all’arrivo a costo zero di Juan Jesus, di questa finestra estiva di calciomercato. Attorno al centrocampista arrivato dal Fulham, però, c’è grande entusiasmo e lo stesso calciatore già scalpita per esordire in azzurro.

Nonostante Anguissa non abbia ancora mai visto la città partenopea, arriverà in Italia tra giovedì e venerdì dopo gli impegni col Camerun, il suo battesimo in Serie A sarà di fuoco. Come riportato da il Corriere dello Sport, infatti, l’ex Villarreal corre verso la sua prima partita con la maglia numero 99 del Napoli. E non una qualsiasi, bensì il big match con la Juventus.