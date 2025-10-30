Anguissa Napoli, atto d’amore del centrocampista per gli azzurri: è pronto ad una decisione davvero clamorosa. L’indiscrezione

Anguissa Napoli, il camerunese potrebbe rinunciare alla Coppa d’Africa per restare con gli azzurri. Una decisione davvero sorprendente.

Il nome di Frank Zambo Anguissa continua a essere al centro dell’attenzione in casa Napoli. Il centrocampista camerunese, tra i protagonisti assoluti di questo avvio di stagione, potrebbe sorprendere tutti con una decisione clamorosa: rinunciare alla prossima Coppa d’Africa per restare a disposizione della squadra partenopea. A lanciare l’indiscrezione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di una riflessione in corso tra il giocatore, il club e lo staff tecnico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Anguissa Napoli è ormai diventato un binomio imprescindibile. L’ex Fulham rappresenta un punto di equilibrio fondamentale per la squadra allenata da Antonio Conte, capace di unire fisicità, dinamismo e qualità in mezzo al campo. Proprio per questo, la sua eventuale assenza a gennaio, periodo in cui si disputerà la Coppa d’Africa, rischierebbe di pesare come un macigno sul rendimento degli azzurri in campionato e in Champions League.

L’ipotesi di una rinuncia alla competizione continentale non è ancora definita, ma viene considerata più che una semplice suggestione. Come riportato dal Corriere dello Sport, “non c’è un altro come lui”, e per il Napoli la sua presenza è vitale. Se tutti gli incastri dovessero andare al posto giusto — tra calendario, obiettivi e dialogo con la federazione camerunese — Anguissa potrebbe scegliere di restare a Napoli per continuare a dare il proprio contributo alla causa azzurra.

Le prossime settimane saranno decisive. Oltre alla questione Coppa d’Africa, sul tavolo c’è anche il rinnovo di contratto di Anguissa con il Napoli, che potrebbe essere ufficializzato a breve con un adeguamento economico significativo. Il club di Aurelio De Laurentiis intende blindare uno dei suoi leader, simbolo di dedizione e professionalità, apprezzato tanto dai compagni quanto dai tifosi.

In attesa di decisioni ufficiali, una cosa è certa: Anguissa è diventato un pilastro insostituibile del Napoli. Le sue prestazioni, sempre sopra la media, hanno convinto tutti — allenatore, società e pubblico — che la sua permanenza costante sia un fattore determinante per il futuro del club. Qualunque sia la sua scelta sulla Coppa d’Africa, la storia tra Anguissa e il Napoli è destinata a proseguire, più forte che mai.