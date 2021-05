Napoli, assalto Champions con Osimhen e Lozano

Il Napoli si prepara al rush finale di campionato e oggi affronta il Cagliari che ha bisogno di punti salvezza, confermato Osimhen in attacco

Torna in campo il Napoli che alle 15 affronta al Maradona il Cagliari e vuole mettere pressione nella corsa Champions alla Juventus che giocherà alle 18 a Udine. Come riporta l’edizione online de Il Mattino Gattuso ha tante alternative in attacco.

Ma le idee del mister del Napoli sono abbastanza chiare: Osimhen dovrebbe partire ancora dal primo minuto, è in vantaggio su Mertens. Così come Lozano che nelle ultime uscite era entrato solamente a gara in corsa, oltre a loro due nel reparto offensivo gli intoccabili Insigne e Zielinski.