Napoli Atalanta, assenza last minute per Conte: le ultime

Antonio Conte dovrà fare a meno di un proprio giocatore: notizia degli ultimi minuti in casa Napoli

Alle 12:30 scenderanno in campo Napoli Atalanta, lunch match dell’undicesima giornata di campionato di Serie A. Nelle distinte risulta un’assenza in casa azzurra che è stata subito giustificata.

Si tratta del centrocampista Folorunsho, ex Verona e obiettivo della Lazio in estate. Il calciatore a causa di un risentimento muscolare non farà parte nemmeno della lista dei panchinari.