Napoli, Spalletti cambia: scelta a sorpresa in attacco con l’Atalanta

In vista della partita contro l’Atalanta, l’allenatore del Napoli Spalletti potrebbe fare una scelta sorprendente in attacco

In vista di Napoli-Atalanta, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Insigne in attacco. E l’allenatore azzurro potrebbe optare per una scelta a sorpresa.

Come riportato da Sky Sport, infatti, né Politano né Elmas sostituiranno il capitano partenopeo bensì Ounas. Per l’algerino si tratterebbe dell’esordio dal primo minuto in stagione.