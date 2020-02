Napoli Barcellona, così Gattuso fermerà le giocate di Messi

Il piano tattico di Gattuso per fermare Messi: blocco difensivo Manolas-Maksimovic-Rui e aiuto di Demme da centrocampo

Leo Messi si ferma a zona, non a uomo. Parole di Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico del Napoli ha in mente un piano tattico per fermare le giocate del fuoriclasse argentino.

Dovrà innanzitutto reggere il blocco difensivo composto da Kostas Manolas, Nikola Maksimovic e Mario Rui. Fondamentale, poi, sarà la copertura di Diego Demme dal centrocampo in giù.