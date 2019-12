Napoli Barcellona: l’omaggio dei blaugrana a Messi e Maradona – VIDEO

Il Napoli trova uno degli avversari più duri per gli ottavi di Champions League: il club di Aurelio De Laurentiis affronterà il Barcellona di Lionel Messi, per la prima volta al San Paolo.

La società blaugrana ha voluto subito tessere una rete di avvicinamento tra i due club: Lionel Messi e Diego Armando Maradona, argentini, di piede mancino e col numero 10 sulla schiena.

Two Argentines

Two geniuses

Football from another galaxy. pic.twitter.com/qSp4z8uXA6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2019