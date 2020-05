Napoli, Barcellona non molla Fabian Ruiz: è l’alternativa a Pjanic

Barcellona in pressing su Fabian Ruiz, il Napoli spera che il centrocampista accetti il rinnovo. Ma in Spagna non ne sono convinti

Il Napoli spera di trattenere Fabian Ruiz, obiettivo del Barcellona per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il numero 8 azzurro sarebbe la prima scelta per rinforzare il centrocampo in caso di mancato approdo in Catalogna di Pjanic.

La testata iberica è inoltre convinta che Fabian Ruiz non sia intenzionato a rinnovare il contratto con il club partenopeo, come invece auspica il presidente De Laurentiis.