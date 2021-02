Napoli, Benitez sempre in pole per sostituire Gattuso: lo scenario

Rafa Benitez resta sempre in pole per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli: uno scenario valido per il futuro ma anche per il presente

Secondo Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez resta il candidato principale per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli.

Una candidatura molto forte non solo in previsione della prossima stagione ma anche nel caso in cui Aurelio De Laurentiis dovesse scegliere di esonerare l’attuale allenatore, ipotesi da non scartare in caso di debacle questa sera contro il Granada in Europa League.