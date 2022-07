Napoli, caccia al sostituto di Koulibaly: Kim o Acerbi per la difesa azzurra

Il Napoli ha definito l’operazione Koulibaly col Chelsea. Ora i partenopei puntano a trovare il sostituto del senegalese

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha definito in questi minuti la cessione a titolo definitivo di Koulibaly al Chelsea.

I partenopei dovranno ora acquistare un sostituto per non far rimpiangere il senegalese e i nomi sul taccuino di Giuntoli sono quelli di Kim e soprattutto di Francesco Acerbi, centrale in uscita dalla Lazio dopo la rottura con l’ambiente capitolino.