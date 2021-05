Napoli, Koulibaly ai saluti. Ecco il piano in caso di qualificazione Champions

Il Napoli comincia a preparare la prossima stagione: un nome nuovo in difesa per sostituire Koulibaly. Le ultime

L’approdo in Champions League, quest’anno più di altri, potrebbe salvare alcuni club. Le difficoltà economiche ci sono per tutti, anche per il Napoli a cui basta vincere le ultime due gare per ottenere la qualificazione. Il tesoretto per il prossimo mercato, oltre ai 50 milioni provenienti dalla Champions, però, potrebbe rimpinguarsi anche con alcune cessioni importanti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, potrebbe essere la volta buona per l’addio di Kalidou Koulibaly. Sia a lui che a Fabian piacerebbe un’esperienza in Premier, più facile che parta il senegalese e il prezzo sarebbe di 50 milioni. La cassa di circa 100 milioni servirà dunque in primis a sanare il bilancio, poi a ricercare il nuovo Kalidou. Il primo nome è quello di Francisco Montero, centrale 22enne del Besiktas, in prestito dall’Atletico Madrid. Il suo procuratore Aljandro Camano ha recentemente confermato i contatti con il Napoli.