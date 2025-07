Napoli, Lindstrom verso la Bundesliga: offerta ufficiale del Wolfsburg! Le ultime

Napoli, Lindstrom verso la Bundesliga: offerta ufficiale del Wolfsburg! Le ultimissime e tutti gli aggiornamenti di mercato

Il futuro di Jesper Lindstrøm, trequartista danese classe 2000, potrebbe presto riportarlo in Germania. Dopo una stagione deludente in prestito all’Everton — dove ha faticato ad imporsi nel calcio inglese — il fantasista è tornato al Napoli, ma potrebbe presto ripartire verso la Bundesliga. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il VfL Wolfsburg ha presentato una proposta ufficiale per acquisirlo.

La trattativa prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, più un milione di bonus legati al rendimento del giocatore. Il Napoli valuta l’offerta con attenzione, consapevole che il calciatore potrebbe ritrovare continuità e brillantezza in un contesto più congeniale come quello tedesco, dove aveva già mostrato il suo talento con l’Eintracht Francoforte.

Napoli, tempo di cambiamenti: tanti nomi sul mercato

Lindstrøm non è l’unico calciatore pronto a lasciare la Campania. Il direttore sportivo Giovanni Manna, chiamato alla gestione di un’estate intensa sul fronte uscite, sta lavorando su numerosi dossier. In uscita ci sono:

Pasquale Mazzocchi , terzino duttile ex Salernitana

, terzino duttile ex Salernitana Luis Hasa , giovane centrocampista ex Juventus Next Gen

, giovane centrocampista ex Juventus Next Gen Giovanni Simeone , attaccante argentino figlio del “Cholo”

, attaccante argentino figlio del “Cholo” Kévin Ngonge , esterno offensivo belga arrivato dal Verona

, esterno offensivo belga arrivato dal Verona Alessandro Zanoli , terzino destro in cerca di continuità

, terzino destro in cerca di continuità Alessio Zerbin , ala sinistra con buona spinta offensiva

, ala sinistra con buona spinta offensiva Jens Cajuste , centrocampista svedese dalle doti fisiche e tecniche

, centrocampista svedese dalle doti fisiche e tecniche Michael Folorunsho , interno di quantità ex Bari

, interno di quantità ex Bari Giuseppe Ambrosino , promettente centravanti classe 2003

, promettente centravanti classe 2003 Walid Cheddira , attaccante marocchino reduce da vari prestiti

, attaccante marocchino reduce da vari prestiti Sebastian Vergara, giovane difensore rientrato dal prestito

Oltre a questi, il Napoli dovrà valutare la posizione di diversi giovani rientrati dai prestiti, con la possibilità di cederli nuovamente o integrarli nel progetto tecnico. Manna sarà protagonista di settimane decisive per ridisegnare la rosa e alleggerire l’organico in vista della nuova stagione.