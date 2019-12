Napoli, Callejon vicino al rinnovo con l’arrivo di Gattuso. I dettagli

Callejon e il Napoli ancora insieme: cambio di rotta possibile dopo l’approdo in panchina di mister Gattuso

Inizialmente considerato tra i probabili partenti, in questo momento José Maria Callejon sembra deciso ad accettare la proposta di rinnovo del Napoli. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo avrebbe ricevuto un’offerta di prolungamento a 3 milioni di euro per due anni.

L’arrivo di Gattuso al posto di Ancelotti sulla panchina dei partenopei inciderà decisamente sulla decisione finale del giocatore, che con il nativo di Corigliano Calabro avrebbe più possibilità di essere più incisivo da un punto di vista realizzativo.