Napoli, Cannavaro: «Kim mi convince, ma di Koulibaly ce n'è uno solo...»

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha detto la sua su Kim, difensore che gli azzurri puntano come erede di Koulibaly

Paolo Cannavaro, storico ex capitano del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Kim, l’obiettivo di mercato azzurro per sostituire Koulibaly.

EREDE KOULIBALY – «Partiamo da un assunto, l’unico che potrebbe sostituire Koulibaly è…il suo clone e quindi va detto chiaramente che chiunque sarà l’erede del senegalese avrà un compito difficile da assolvere. Kim, comunque, è un buon giocatore. Una scelta che mi convince, tenendo conto come detto che di Koulibaly ce n’è uno solo».

RICORDI IN CINA – «Come la maggior parte dei coreani è un giocatore di grande prestanza fisica, molto veloce ed affidabile. Per quel che ricordo, può migliorare nell’attenzione dal primo al novantesimo minuto perché ovviamente un difensore non può permettersi neanche un passaggio a vuoto nel corso della partita. Ovviamente, i cali di concentrazione non sempre li paghi contro determinati tipi di avversari ma in Italia al primo errore ti puniscono».

PROFILO DA NAPOLI – «Assolutamente sì. Confesso che in assoluto i calciatori coreani mi piacciono molto perché sono dei grandi lavoratori e sono molto applicati. Kim è un centrale forte. Ribadisco, il problema sarà non mettergli troppa pressione addosso sin dal momento in cui eventualmente sbarcherà a Napoli e non perché Kim non è in grado di reggerla. Il problema consiste nel fatto che chiunque arriverà rischierà di essere paragonato a Koulibaly e questo sarebbe un grave errore perché il paragone sarebbe deleterio per chiunque».