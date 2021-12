Napoli, caso Osimhen: l’attaccante rientrerà in Italia, poi sarà braccio di ferro

L’attaccante del Napoli Osimhen è già in Nigeria, vuole la Coppa d’Africa ma il 31 dicembre dovrà rientrare per la visita di controllo

Sull’asse Napoli-Lagos si è aperto il caso Victor Osimhen. L’attaccante, infatti, è già volato in Nigeria dove è stato convocato dal c.t. Eguavoen per la Coppa d’Africa. L’ex Lille, però, dovrà rientrare in Italia il 31 dicembre per una visita di controllo al viso che stabilirà se è arrivato il momento di tornare in campo. Una visita non solo di sicurezza dato che, come riporta La Gazzetta dello Sport, la FIFA richiede accertamenti specifici dopo un infortunio del genere.

Dal controllo si capirà se Osimhen potrà giocare una partita vera, ma soprattutto c’è da capire cosa farà l’attaccante una volta avuto il parere del medico. Domani comincia il ritiro della Nigeria, a cui il giocatore potrebbe rispondere anche formalmente. Al contempo il Napoli lo vorrebbe a disposizione per il 6 gennaio per il match contro la Juventus. La soluzione potrebbe essere trovata nel mezzo, tardando la partenza di Osimhen per la Nazionale che potrebbe averlo a pieno regime per le ipotetiche semifinali. La cosa importante, però, sarà quella di non forzare i tempi per il rientro in campo.