Napoli, in molti con la valigia: Simeone, Raspadori e Ngonge cercano più spazio

Napoli, in tanti i giocatori con la valigia in mano, specialmente in attacco: Simeone, Raspadori e Ngonge cercano più spazio

Il Napoli si prepara a rinnovare parzialmente la propria difesa, nonostante i numeri straordinari della scorsa stagione: 27 gol subiti in 38 partite, miglior dato nei cinque principali campionati europei. Tuttavia, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il mercato impone scelte e rotazioni. Il club è in attesa di chiarimenti su Chalobah e Beukema, possibili rinforzi, mentre in uscita si registrano voci su Rrahmani, attratto da offerte arabe. Tra i confermati figurano Buongiorno, Di Lorenzo, Juan Jesus, Marianucci, probabilmente anche Mazzocchi e Spinazzola. Rafa Marin resta nel mirino del Villarreal. Il rinnovo di Alex Meret, invece, è nell’aria da tempo ma ancora non ufficializzato. Il portiere dovrebbe restare, ma l’attesa logora e il club continua a muoversi con prudenza, valutando ogni scenario senza strappi.

In attacco, il Napoli potrebbe cambiare volto. Giovanni Simeone sembra vicino all’addio: l’argentino, amato per grinta e affidabilità, ha espresso in passato il desiderio di giocare in Spagna, vicino al padre Diego ma non nel suo Atletico. Voci insistenti lo spingono nella Liga, rendendo plausibile una partenza. Anche Giacomo Raspadori è seguito con interesse, ma il suo prezzo e il contratto da top player lo rendono appetibile solo a pochi. A gennaio fu tentato dal Marsiglia di De Zerbi, che potrebbe tornare alla carica. Ngonge, infine, non ha trovato spazio né continuità, ma a 25 anni conserva appeal sul mercato grazie al ricordo positivo lasciato a Verona. Il d.s. Manna per ora osserva e ascolta, senza ansie: la stagione è lontana e il mercato vero deve ancora decollare. La priorità è valutare le cessioni e cogliere le occasioni giuste, al momento giusto.