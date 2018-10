Napoli punto d’arrivo, primo club in Italia per permanenza media

Secondo uno studio del Cies il Napoli è la società italiana che più a lungo trattiene i propri talenti in rosa: la media è di 3,43 anni

Il progetto pluriennale del Napoli è ormai arrivato alla fase di maturità in Italia e in Europa. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti dopo il triennio di Maurizio Sarri in Campania la società azzurra si sta confermando come la seria contendente della Juventus da qualche anno a questo parte. Napoli oggi è diventata una meta ambita per i calciatori e i recenti no, come quello di Simone Verdi lo scorso gennaio, si sono rivelati solamente temporanei visto che l’ex Bologna ha detto sì al Napoli nella scorsa estate.

Come ha dimostrato uno studio fatto dal Cies Football Observatory, il Napoli è la società italiana che più a lungo trattiene i propri talenti in rosa. Un dato che segna come il Napoli sia considerato un punto d’arrivo e non di partenza per i calciatori, spesso giovani ai quali vengono sottoposti dei contratti quinquennali proprio per agevolarne la crescita.

La media degli anni di permanenza al Napoli è abbastanza elevata, pari ad un valore di 3,43 anni per calciatori. Una tendenza avvalorata anche dal fatto che è molto difficile che il Napoli concluda affari con calciatori più grandi dei 25 anni di età, le uniche eccezioni in questo caso sono state rappresentate dai due portieri Ospina e Karnezis nella campagna di trasferimenti estiva. Prima in Italia per permanenza media, nona nella classifica delle società europee alle spalle di Borussia Monchengladbach, Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid.

Il segreto della società partenopea sta anche nel progetto di integrazione che sta funzionando perfettamente, con il gruppo storico che si è integrato benissimo con gli acquisti di Giuntoli degli ultimi tre anni. Da un lato i Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Mertens e Albiol voluti da Benitez, dall’altro i vari Milik, Allan, Hisaj, Zielinski acquistati da Giuntoli. Dei giovani arrivati in estati solo Meret non s’è ancora visto in campo per via dell’infortunio patito nel primo giorno di ritiro a Dimaro.