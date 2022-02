Napoli, Insigne e Politano sulla via del recupero: Lozano c’è da attendere

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli di Spalletti potrebbe ritrovare Insigne e Politano per il Barca, per Lozano si dovrà aspettare di più

Il Napoli dopo il pari di Cagliari dovrà fare i conti con le assenze e i recuperi in vista dei prossimi incontri. Ci saranno da valutare le condizioni di Malcuit e Di Lorenzo usciti malconci dall’Unipol Domus Arena.

Per giovedì contro il Barcellona Spalletti potrebbe recuperare Insigne e Politano, per sistemare le fasce offensive. Per Lozano ci sarà da attendere ancora un po’ di tempo siccome il messicano non ha ancora smaltito la lussazione alla spalla rimediata in Nazionale. Lo riporta Il Corriere dello Sport.