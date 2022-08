Napoli, Condò su Kvaratskhelia: «Impatto devastante, non teme confronti»

Il giornalista Paolo Condò ha commento il grande inizio di stagione del neo acquisto del Napoli Kvaratskhelia

IL COMMENTO – «L’impatto con la serie A di Khvicha Kvaratskhelia, il meno conosciuto dei nuovi acquisti, è stato devastante. Il risultato delle prime due giornate è sbalorditivo, se rapportato a quanto si sapeva di lui: Kvara ha segnato tre gol, leader di un attacco da nove reti in 180 minuti, e ieri, disegnando un mirabile tiraggiro, ha avvisato tutti non solo di non temere i confronti, ma perfino di sollecitarli».