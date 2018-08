I convocati di Carlo Ancelotti per Lazio-Napoli, anticipo della prima giornata di Serie A Tim 2018/2019 in programma domani alle 20.30

Domani alle 20.30 il Napoli di Ancelotti sfiderà la Lazio di Simone Inzaghi nel match in programma allo Stadio Olimpico e valido per la prima giornata di Serie A Tim 2018/2019. Il tecnico azzurro, dopo aver presentato la gara in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al match.

Questo l’elenco: Portieri: Karnezis, Contini, Marfella; Difensori: Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic; Centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski; Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Ounas, Verdi