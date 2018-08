Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati del Napoli per le amichevoli con Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg: out Ghoulam, Meret e Younes. C’è Zielinski

Terminato il ritiro a Dimaro, il Napoli è pronto a partire per Dublino, dove sabato 4 agosto affronterà il Liverpool di Klopp in amichevole. Tre giorni dopo la squadra di Carlo Ancelotti si sposterà a San Gallo per affrontare il Borussia Dortmund ed infine, l’11 agosto sarà in Germania per l’ultima gara pre-campionato contro il Wolfsburg.

Di seguito i convocati del tecnico partenopeo per la tournéé: Portieri: Karnezis, Contini e Marfella; Difensori: Albiol, Chiriches, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli, Luperto, Hysaj; Centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski, Grassi; Attaccanti: Callejon, Inglese, Insigne, Ounas, Verdi, Vinicius, Milik. Mertens raggiungerà il gruppo a San Gallo.