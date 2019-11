Napoli, De Laurentiis ha deciso: Ancelotti ha tempo fino al 10 dicembre

Napoli, il presidente degli azzurri da l’ultimatum ad Ancelotti e già pensa al sostituto in caso di necessità

La pausa per le Nazionali aiuterà soprattutto il Napoli a fare chiarezza dopo quanto avvenuto in questa ultima settimana di pura follia. Il tecnico Ancelotti per ora non lascia il suo posto ma, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sembra che il patron De Laurentiis abbiamo fissato una data di scadenza: tempo fino al 10 dicembre data in cui si giocherà anche la gara di ritorno con il Genk.

Ovviamente il tutto dipenderà anche da come mister Ancelotti riuscirà a gestire lo spogliatoio. Tuttavia ci sono alcuni profili già al vaglio del presidente in caso di necessità: in pole c’è Gattuso ma piace anche Gasperini. Da non escludere anche Maran, Inzaghi e un ritorno di fiamma per Vladimir Petkovic.