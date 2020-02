Il Napoli venderà Koulibaly durante il mercato estivo: De Laurentiis disposto ad accettare offerte sotto i 100 milioni

Il Napoli ha deciso di mettere in vendita Kalidou Koulibaly in vista della prossima stagione. Il difensore senegalese sarà dunque il primo grande sacrificio del club partenopeo per la ricostruzione della rosa di Gennaro Gattuso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad accettare offerte inferiori ai 100 milioni di euro.