Diego Demme questo pomeriggio in Sassuolo-Napoli ritroverà una maglia da titolare prendendo il posto di Tiémoué Bakayoko

Diego Demme questo pomeriggio in Sassuolo-Napoli ritroverà una maglia da titolare in campionato per la prima volta dalla gara contro il Genoa dello scorso 6 febbraio.

Lo riporta Corriere dello Sport segnalando che il tedesco prenderà il posto di Tiémoué Bakayoko così da poter garantire a Fabian Ruiz maggiori possibilità di inserirsi con frequenza e libertà.