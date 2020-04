Napoli, Di Marzio: «Mertens non rinnova». Lampard lo vuole al Chelsea

Gianluca Di Marzio: «Mertens Napoli, accordo per il rinnovo difficile». Il Chelsea non molla la presa per l’attaccante belga. Le ultime

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervistato da Sky Sports News, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Il belga è in scadenza e il Chelsea vuole ingaggiarlo.

«Il Chelsea vuole Dries Mertens da gennaio. A gennaio, hanno offerto 10 milioni di euro nonostante il suo contratto terminasse a giugno. Il Napoli ha tuttavia detto di no perché voleva che lui battesse il record di gol del club. Ora il suo contratto sta finendo e, in questo momento, non si rinnova con il Napoli. L’accordo con il Napoli è difficile e so che il Chelsea lo vuole di nuovo. Stanno parlando con i suoi rappresentanti, Frank Lampard ha parlato con il giocatore e stanno spingendo in avanti per convincere Mertens ad accettare la loro offerta».