Napoli, difesa decimata: debutto di Gutierrez contro il Milan dopo gli stop di Spinazzola e Olivera

Conte perde Spinazzola e Olivera: il Napoli lancia Gutierrez dal primo minuto a San Siro. Le ultimissime

Il Napoli si presenta al primo grande appuntamento della stagione, la sfida di questa sera a San Siro contro il Milan, con una lunga lista di indisponibili che complica i piani di Antonio Conte. L’allenatore salentino, arrivato in estate per rilanciare le ambizioni azzurre, dovrà fare i conti con un reparto difensivo ridotto all’osso.

Emergenza sulla corsia sinistra

Oltre ad Alessandro Buongiorno, difensore centrale ex Torino fermo da settimane, e ad Amir Rrahmani, pilastro kosovaro della retroguardia, nelle ultime ore si sono aggiunti anche Leonardo Spinazzola, esterno sinistro della Nazionale italiana, e Mathías Olivera, terzino uruguaiano di grande affidabilità. Entrambi non hanno preso parte alla partenza per Milano, lasciando Conte senza alternative naturali sulla fascia mancina.

La scelta del tecnico sembra ricadere su Miguel Gutiérrez, terzino spagnolo classe 2001 acquistato dal Girona ad agosto. Mancino di spinta, reduce da un intervento alla caviglia destra a luglio, non ha ancora esordito in maglia azzurra: per lui si prospetta dunque un debutto di grande responsabilità, non solo in Serie A ma anche in vista della delicata sfida di Champions League della prossima settimana contro lo Sporting Lisbona.

Difesa da ricostruire

Il reparto arretrato del Napoli appare completamente rimaneggiato. Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino destro della Nazionale italiana, è l’unico superstite della linea titolare. Al centro ci sarà spazio per Sam Beukema, difensore olandese arrivato dal Bologna, affiancato con ogni probabilità da Juan Jesus, brasiliano di esperienza, favorito sul giovane Marianucci (non inserito nella lista UEFA, così come Pasquale Mazzocchi).

Ballottaggio in porta

Tra i pali, Alex Meret, portiere friulano campione d’Italia nel 2023, sembra in vantaggio su Vanja Milinković-Savić, estremo difensore serbo arrivato in estate dal Torino.

Un test cruciale

La partita contro il Milan rappresenta un banco di prova fondamentale per Conte e per un Napoli costretto a reinventarsi. La gestione dell’emergenza difensiva sarà decisiva non solo per il risultato di San Siro, ma anche per il prosieguo della stagione, con l’Europa che incombe e la necessità di ritrovare certezze in un reparto oggi in piena emergenza.