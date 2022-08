Napoli, distanza minima col PSG per Fabian Ruiz: lo spagnolo ha un sogno

Calciomercato Napoli: la distanza tra gli azzurri e il PSG per Fabian Ruiz sarebbe ormai minima, i dettagli

Fabian Ruiz è ormai un separato in casa al Napoli e il suo addio sembra ormai imminente. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ormai minima la distanza tra gli azzurri e il PSG per lo spagnolo. I parigini partono da una valutazione di 20 milioni, con il club partenopeo che chiedere uno sforzo in più.

Dal canto suo, invece, Fabian Ruiz ha il sogno di tornare in Spagna ma sa che attendere fuori rosa la scadenza del contratto gli farebbe perdere il treno Mondiale. E così quella parigina è una pista che ha considerato sin da subito.