Napoli, dopo Koulibaly anche Fabian può restare: tre big si chiamano fuori

Calciomercato Napoli: Koulibaly ha espresso la sua voglia di restare in azzurro, ma adesso potrebbe restare anche Fabian con De Laurentiis che chiede tantissimo

La stagione del Napoli era terminata con la delusione per il mancato accesso in Champions League e la consapevolezza di dover cedere almeno due big per far cassa. Big che erano stati identificati in Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Già da qualche settimana, però, per il difensore è apparsa quasi sicura la sua permanenza in azzurro e adesso anche lo spagnolo potrebbe seguire le orme del suo compagno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, le richieste milionarie di De Laurentiis avrebbero spaventato le tre big che si erano fatte avanti per il centrocampista. L’Atletico Madrid ha preferito virare su De Paul, mentre Real Madrid e PSG si sarebbero chiamate fuori dalla trattativa. E così anche Fabian, ora impegnato a Euro 2020 con la Spagna, dovrebbe restare al Napoli.