Napoli, in Francia sicuri: azzurri su Meunier

Il Napoli alla ricerca di un terzino destro: dalla Francia arrivano voci di un interessamento degli azzurri per Thomas Meunier

Con l’addio di Christian Maggio – il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno – il Napoli è alla ricerca di un terzino destro da alternare a Elseid Hysaj. Stando a quanto riportato quest’oggi da Paris United, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe molto interessato a Thomas Meunier, laterale in forza al Paris Saint Germain in uscita dal club francese. Sul giocatore, però, ci sarebbe una forte concorrenza: gli azzurri, infatti, si ritroverebbero a sfidare la Juventus, ma non solo. Il terzino ha estimatori anche in Spagna, Siviglia e Valencia su tutti.