Di Lorenzo, una notte da incubo con il Napoli

Giovani Di Lorenzo ha vissuto la sua peggior partita da quando veste la maglia del Napoli: entrato nella ripresa ha commesso due errori importanti.

Il primo è quello di aver regalato il pallone a Caso che ha spianato la strada al raddoppio del Frosinone e poi nel finale causa il rigore su Gelli. Una nottata da incubo per il capitano azzurro che per i quotidiani è da 4 netto in pagella.