Napoli, Gattuso: «Mettiamo l’elmetto e facciamo 40 punti»

Il tecnico del Napoli Gattuso ha analizzato la vittoria conquistata al Rigamonti contro il Brescia di Lopez

Gennaro Gattuso ha commentato il successo ottenuto al Rigamonti contro il Brescia: «Mi dà fastidio chi pensa che a Brescia si facciano passeggiate. Abbiamo regalato il primo gol perché ci hanno mangiato in testa, poi siamo cresciuti. In Serie A bisogna mettere l’elmetto e fare 40 punti».

«Quando sono arrivato, ho trovato una squadra fragile e senza sicurezze. Ho avuto paura, ma non ho fatto il pescivendolo o il muratore, sono nel mondo del calcio da tanti anni e so che in certi momenti non bisogna spegnere la luce. Ora stiamo lavorando bene, con uno spirito diverso», ha concluso il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky Sport.