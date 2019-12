Napoli, Gattuso rimane in pole per il dopo Ancelotti ma chiede garanzie

Napoli, due gare decideranno il futuro di Carlo Ancelotti. In pole come sostituto c’è Gennaro Gattuso, che però chiede garanzie

Se la gara con il Liverpool aveva dato l’illusione di una nuova pagina in casa Napoli, il ko con il Bologna ha riportato i partenopei nella più profonda crisi. E ha messo Carlo Ancelotti di fronte a un ultimatum: vincere in campionato contro l’Udinese e in Champions contro il Genk.

Se il tecnico fallirà anche solo uno dei due obiettivi allora sarà cambio in panchina. Come riporta La Gazzetta dello Sport il nome in pole sarebbe quello di Gattuso che però avrebbe chiesto al ds Giuntoli delle garanzie in merito. L’ex tecnico del Milan non vuole infatti essere solo un traghettatore fino a giugno.