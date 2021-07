Napoli, gelo sul rinnovo di Insigne: l’agente a Castel Volturno, ma non incontra De Laurentiis

Continuano a non arrivare novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Ieri il suo agente a Castel Volturno, ma non ha incontrato De Laurentiis

Prosegue il gelo in casa Napoli tra Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis. Tra le parti balla ancora il rinnovo di un contratto pericolosamente in scadenza il prossimo anno, ma tra le parti non ci sono stati ancora contatti. E ha dell’incredibile quanto accaduto ieri.

Vincenzo Pisacane, agente anche del capitano azzurro, è arrivato a Castel Volturno dove c’era il presidente partenopeo doveva occuparsi della questione maglia. Il procuratore di Insigne ha incontrato Giuntoli ma, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha avuto alcun contatto con De Laurentiis per parlare del rinnovo del suo assistito numero uno. Pisacane ha parlato di Ciciretti e Contini e poi è andato via, sfiorandosi solamente con il patron azzurro.