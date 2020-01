Napoli, Ghoulam non si allena: ecco il motivo dell’assenza

Napoli, Faouzi Ghoulam ha saltato la sessione di allenamento odierna: ecco il motivo dell’assenza del terzino algerino

Faouzi Ghoulam non riesce a trovare continuità in questa stagione. Il terzino algerino ha sempre dimostrato di essere uno tra i migliori esterni del campionato italiano, quando è in salute.

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, Ghoulam non ha preso parte alla sessione odierna di allenamento per un attacco influenzale. Il terzino algerino si è visto pochissime volte in campo quest’anno, con Mario Rui titolare sulla fascia sinistra.