Napoli, Ghoulam ancora out e gli azzurri pensano ad un acquisto a gennaio

Napoli, il terzino degli azzurri è out praticamente da inizio stagione. La società partenopea pensa a come tutelarsi

Sarà il posticipo di questa domenica, l’ultima del 2019, il match tra Sassuolo e Napoli. Gattuso si prepara alla sua seconda gara sulla panchina azzurra ma un pensiero va anche al mercato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti a gennaio se le condizioni di Ghoulam non cambieranno si dovrà per forza di cosa intervenire. L’algerino non sta bene fisicamente e ha giocato solo alcune gare ad inizio campionato, poi più nulla. Il Napoli non può avere solo Mario Rui in quella posizione e quindi si valutano varie opzioni sul da farsi.