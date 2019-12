Napoli, Giuntoli: «Ancelotti in bilico? Saprà uscire dal periodo negativo»

Giuntoli, ds del Napoli, ha raccontato le sue sensazioni sul Napoli dopo il ritiro, con un commento sul futuro di Carlo Ancelotti

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha riferito a Sky Sport le condizioni fisiche e soprattutto mentali della squadra dopo i giorni in ritiro. Ecco le parole del dirigente partenopeo.

«Sensazioni dopo il ritiro? La squadra è molto serena e vuole risalire in classifica. E’ concentrata nel fare una grande partita. Formazione sorprendente? Le partite sono tutte importanti, la voglia è quella di fare una bella prestazione, i big si sono messi a disposizione. Ancelotti in bilico? La società crede che Carlo abbia l’esperienza per uscire da questo periodo negativo».