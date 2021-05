Napoli, Giuntoli tratta con l’Atletico l’erede di Maksimovic: la situazione

Il Direttore Sportivo del Napoli Giuntoli sta trattando con l’Atletico Madrid un difensore che prenderebbe il posto del partente Maksimovic

Il ds del Napoli Giuntoli sta lavorando con l’Atletico Madrid per trovare un accordo sul trasferimento di un difensore in maglia partenopea. A livello numerico andrebbe a sostituire il partente Maksimovic.

Il nome su cui si sta trattando è quello di Francisco Javier Montero Rubio, 22 anni, attualmente in prestito al Besiktas. Come riporta la Gazzetta dello Sport attenzione anche a Koulibaly in uscita, il difensore piace alle due di Mnchester.