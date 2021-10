Napoli, ieri ADL negli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è complimentato personalmente con la squadra nonostante lo 0-0 con la Roma

Clima disteso in casa Napoli nonostante il pareggio di Roma e l’aggancio in classifica da parte del Milan. Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, è sceso ieri negli spogliatoi dell’Olimpico per fare i complimenti alla sua squadra.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il primo passo falso del campionato è stato preso con grande maturità dall’ambiente, che vuole però ora una reazione a partire da giovedì.