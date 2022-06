Napoli, il Bayern Monaco ha chiesto Osimhen: può essere l’erede di Lewandowski

Calciomercato Napoli: anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce di Osimhen. I bavaresi devono sostituire Lewandowski

Victor Osimhen potrebbe essere l’uomo che sblocca il mercato del Napoli. Gli azzurri non ritengono il nigeriano incedibile, ma ascolteranno solo offerte dai 100 milioni a salire. In Premier League c’è la fila per il bomber: Newcastle, Manchester United e Arsenal su tutte. Ma nelle ultime ore anche un altro club europeo avrebbe messo gli occhi sull’ex Lille.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Bayern Monaco avrebbe allacciato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. I bavaresi cercano il sostituto di Lewandowski e Osimhen potrebbe essere la pedina giusta. Da registrare, quindi, la telefonata tra tedeschi e partenopei.