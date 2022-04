Napoli, infortunio Juan Jesus: problema al ginocchio per il difensore

Il difensore del Napoli Juan Jesus si è fermato a causa di un infortunio al ginocchio: le condizioni

Cresce il numero degli infortunati in casa Napoli. Spalletti, infatti, rischia di perdere per la prossima partita anche Juan Jesus. Il brasiliano non si è allenato a causa di un problema al ginocchio, come riportato sul sito ufficiale del club.

IL COMUNICATO – «Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri».