Napoli, infortunio Osimhen: ultimi aggiornamenti e tempi di recupero

Infortunio Osimhen: la risonanza magnetica effettuata sull’attaccante del Napoli non ha evidenziato complicazioni. I tempi di recupero

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la risonanza magnetica del cranio e della colonna vertebrale effettuata su Osimhen non ha evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata brillantemente.

TEMPI DI RECUPERO – Nessuna complicazione dunque per l’attaccante dei campani che tuttavia dovrebbe restare lontano dai campi, come da prassi per chi ha subito una commozione celebrale, per almeno le prossime 4 settimane.