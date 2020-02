Napoli, Insigne: «Affrontiamo al meglio l’Inter per puntare alla finale»

Insigne guarda avanti dopo il KO del Napoli contro il Lecce: le parole nel pre-partita del match contro l’Inter in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima di Inter-Napoli, Lorenzo Insigne ha sottolineato gli aspetti fondamentali per passare il turno di Coppa Italia. E dimenticare lo scivolone in Serie A col Lecce.

«Dobbiamo fare una grande prestazione, non abbiamo certamente fatto il massimo contro il Lecce, sprecato tanto e c’è rammarico. Ora abbiamo una prova importante, dobbiamo tornare ai nostri livelli e metterli in difficoltà. E’ importante questa Coppa perché con una stagione così può essere un grande traguardo vincere una coppa. Ora non pensiamo alla finale ma a stasera, c’è una partita da affrontare nel miglior modo possibile per puntare alla finale. Penso che non servono Insigne o Callejon o altri ma solo gioco di squadra, come nei primi minuti col Lecce, giocare uniti per portare a casa il risultato, servono tutti e undici i giocatori».