Napoli, Insigne voleva riconsegnare la fascia da capitano: il retroscena

Napoli, allarme rientrato in casa azzurra anche se spunta un retroscena che riguarda proprio il capitano Insigne

Spunta ancora un altro retroscena in casa Napoli. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti nel caos di queste ultime settimane sembra e Lorenzo Insigne abbia fatto un passo indietro per quanto riguarda il suo ruolo di capitano.

Stando a quanto riporta il quotidiano infatti pare che il numero 24 volesse riconsegnare la fascia viste le tantissime critiche piovute su di lui da quando la indossa e soprattutto in queste ultime settimane. Nulla di fatto però, mister Ancelotti gli ha rinnovato la fiducia. Insigne sarà ancora il capitano del Napoli.