Napoli, Insigne: «Felici per la vittoria. Ancelotti? Ho sbagliato io»

L’attaccante del Napoli Insigne ha commentato il successo in casa del Salisburgo al termine della terza giornata di Champions League

Lorenzo Insigne ha raccontato le emozioni della vittoria in casa del Salisburgo, che concede al Napoli la possibilità di restare al primo posto del girone di Champions League: «Siamo felici per la vittoria ed è giusto festeggiare, ma dobbiamo restare sereni. Io ero tranquillo perché accetto le scelte del mister, stasera serviva tutta la squadra per portare a casa i tre punti».

«Ho avuto degli screzi col mister, ma è acqua passata. Lo stimo tanto, è un grande allenatore e ci tenevo ad abbracciarlo. Ho sbagliato io», ha concluso l’attaccante azzurro ai microfoni di Sky Sport.