Napoli, Insigne furioso per il pareggio: battibecco con Gattuso e compagni

DAZN racconta di un Lorenzo Insigne assolutamente furioso per il gol del pareggio subito nell’ultimo minuto di gioco contro il Sassuolo

Lorenzo Insigne furioso con i compagni per il gol del pareggio subito all’ultimo minuto contro il Sassuolo.

La ricostruzione di ‘DAZN’ nel post-partita parla di un Insigne letteralmente infuriato per l’ingenuità che ha portato al calcio di rigore. S’è arrabbiato coi compagni di squadra per il penalty concesso e poi ha avuto un battibecco anche con Gattuso. Ha lasciato il terreno di gioco calciando via una bottiglia d’acqua e dando un calcio al cartellone.