Napoli, Insigne parla americano: ha pranzato con due dirigenti dell’MLS

Il rinnovo di Insigne con il Napoli è sempre più complicato. Il capitano piace in MLS con un pranzo tra le parti che ci sarebbe già stato

Nonostante l’apertura di qualche settimana fa, con il pranzo tra Aurelio De Laurentiis e l’agente Vincenzo Pisacane, il rinnovo di Lorenzo Insigne resta tutt’ora molto complicato. E il capitano del Napoli starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi Stati Uniti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nei giorni scorsi sarebbe stato notato in città Lino Di Cuollo, il vice presidente della MLS, in un ristorante insieme ad Andrea D’Amico, che fece da intermediario al passaggio di Giovinco in America, e un dirigente del Toronto.

I tre sarebbero stati ospiti proprio di Pisacane, agente di Insigne; con lo stesso calciatore che avrebbe poi pranzato con loro nella giornata di lunedì. Non solo Inter e Manchester United, quindi, sulle tracce del capitano del Napoli ma anche il forte interesse della MLS.