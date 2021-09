Napoli Juventus, Auriemma: «Un azzardo giocare con Marfella»

Auriemma ha commentato la situazione portieri in casa Napoli in vista del big match contro la Juventus. Le sue parole

È emergenza portiere in casa Napoli in vista della sfida alla Juventus. Meret sarà indisponibile per infortunio, e nella notta si è fermato anche Ospina. Sui social, il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso tutta la propria preoccupazione. Ecco le sue parole.

«Io uno svincolato lo prenderei, si rischia di giocare Napoli-Juventus con Marfella titolare ed Idasiak in panchina. E mi sembra un azzardo».