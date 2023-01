Juve- Di Maria, l’argentino predica nel deserto bianconero: l’unico a salvarsi nel naufragio di Napoli

Una traversa, un gol e diverse giocate di qualità, così Di Maria riesce a salvarsi da un 4 certo dopo la partita contro il Napoli

Predica nel deserto. Unico giocatore bianconero a metterci qualcosa in più per provare a scardinare la difesa azzurra. La Gazzetta dello Sport gli garantisce un bel 7 come voto. Una sufficienza in mezzo a una sfila di 4/4.5 e 5. «La sua classe rende ancora più evidente la differenza con il resto della squadra».