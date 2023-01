Napoli Juventus, nessun divieto ai tifosi bianconeri

Non ci vi sarà alcun divieto per i tifosi bianconeri che vorranno assistere alla sfida Napoli Juventus di venerdì sera

Secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe questa la decisione definitiva per quanto riguarda la partita di cartella della prossima giornata di Serie A. Saranno, però, rafforzati i controlli con servzi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un’adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. A deciderlo è stato l’Osservatorio Nazionale.