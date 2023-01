STATS – Napoli-Juventus, meglio Kvaratskheila o Chiesa?

Saranno due protagonisti certi della sfida che calamiterà l’attenzione di tutto il mondo: Kvaratskheila contro Chiesa, Napoli-Juventus potrebbe anche decidersi in relazione all’apporto che ognuno di loro saprà dare.

Il georgiano è stato la grande sorpresa della prima parte del campionato e dalla ripresa in poi ha tirato un po’ il freno. Lo juventino sta riprendendo confidenza con il terreno da gioco, ancora non si sa se Allegri lo impiegherà dall’inizio; quanto all’importanza del suo contributo, è sufficiente avere visto l’assist per il gol di Danilo in Juventus-Udinese per sapere quanto può essere risolutivo. Cosa dicono i numeri fin qui maturati? Consideriamo le medie a partita perché per quanto riguarda quelli assoluti sono ovviamente tutti sbilanciati per il napoletano, che ha giocato molto di più

I TIRI – Kvara è un attaccante vero, che va alla conclusione 2,7 a gara. Chiesa non sembra ancora tale, forse un po’ frenato dopo l’infortunio, ed è distantissimo con il suo 0,5.

I CROSS – Fa di più Federuco: 1,5 contro 1,2. Che riesce ad andare maggiormente sul fondo rispetto al rivale, con un 20% di cross riusciti da quella zona rispetto a un 8%.

GLI ASSIST – Chiesa ha una percentuale migliore di Kvaratskheila, addirittura il triplo: 66 a 21%. Nel volume di gioco – i passaggi riusciti – il ragazzo a disposizione di Spalletti ha una media superiore di poco (83 a 80%) ma è decisamente più verticale (il doppio rispetto al bianconero). Quanto alle occasioni create, i due sono equivalenti (0,7 a testa)

I RECUPERI – Kvaratskheila è superiore a Chiesa (3,4 a 2). E non è scontato che questa quantità la esprima soprattutto nella propria metà campo, testimonianza di un’applicazione che non ha potuto che essere apprezzata dal suo tecnico. Mentre lo juventino, finora, è stato buttato nella mischia in corso d’opera per dare una mano negli assalti conclusivi